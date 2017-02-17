В Геническе вандалы повредили стелу при въезде в город

Неизвестные вандалы повредили стелу при въезде в Геническ со стороны Новоалексеевки. Сняты часть букв с надписи «Геническ», герб города и металлический флаг Украины на самом верху объекта. Непонятны и мотивы такого поступка. Сами буквы бетонные и никакой материальной ценности не представляют. Внизу остались нетронутые металлический якорь, его элементы и цепь. Как сообщил мэр Геническа Александр Тулупов, проблемой занимаются и в ближайшее время коммунальщики восстановят въездную стелу. Напомним, что в июле 2014 г. активисты реставрировали стелу и выкрасили ее в цвета национального флага Украины.

По материалам: Новый Визит