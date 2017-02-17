На Херсонщине вспышка гриппа и ОРВИ

В областном лабораторном центре Минздрава информируют, что по состоянию на шестую неделю эпидсезона, с диагнозом грипп и ОРВИ на Херсонщине были госпитализированы 199 человека. Всего за отчетную неделю заболело 5 964 человек. По-прежнему, наибольшее количество заболевших зафиксировано в возрастной группе – дети до 14 лет — 325. Интенсивный показатель на 100 тысяч населения — 562.2. Эпидпорог не превышен (-37,4%). Стоит отметить, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает расти на Херсонщине: за прошлую неделю количество заболевших выросло с 5 614 до 5 964.

По материалам: Пик