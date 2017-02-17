В Херсоне подростки вступают в Интернет-игру, конечная цель которой – суицид

Заместитель начальника управления Нацполиции в Херсонской области Александр Анохин 16 февраля на пресс-конференции рассказал о смертельных Интернет-играх, в которых завлекают детей и подростков Херсона и области. Сначала ребенок заполняет анкету, где указывает не только свои страхи, но и свой номер телефона и даже домашний адрес. В игре около 50-ти заданий, последнее из которых – совершить суицид. Если ребенок отказывается это делать, то на его телефон поступают угрозы покалечить или убить его родителей. "Беги или умри", "Исчезни на 24 часа", "Разбуди меня в 4.20", "Фея огня":

так называются смертельные игры, в которые завлекают наших детей, рассказал Александр Анохин. Так, по его словам, недавно на Херсонщине полиция в течение 7 часов разыскивала двух 17-летних девушек, ушедших из дома.

Как оказалось, подростки были участницами Интернет-игры "Разбуди меня в 4:20", конечной целью которой является проснуться в 4:20 и совершить самоубийство. Найденные девушки рассказали сотрудникам полиции, что не хотели выполнять задание игры и поэтому сбежали. Им начали угрожать по телефону, поэтому подростки выключили гаджеты и решили спрятаться.

По словам Анохина, на Херсонщине, к счастью, было всего два таких случая.

"Будут начаты профилактические мероприятия в школах с детьми", – сообщил заместитель начальника управления Нацполиции в Херсонской области.

Работать будут представители ювенального отдела, психологи и учителя.

Психологи рекомендуют обратить внимание родителей на детей, которые очень сильно зависимы от социальных сетей. Также, родителей должно насторожить то, что ребенок очень много времени проводит в сети Интернет.

Больше всего в группе риска подростки 14-16 лет.

По материалам: 0552.ua