На Херсонщине кот Сенька спас хозяев от отравления газом

На Херсонщине, в селе Новая Маячка двоих местных жителей спас.. кот! Животное почувствовало запах газа и сразу начало «оповещать» об этом хозяев. Произошло это еще 10 февраля около 8 ч вечера. Хозяйка сразу позвонила в газовую службу. «Приехала бригада, но что-то сделать они не смогли, так как не было инструментов. И это аварийка! Мы просидели всю ночь в холодном доме, где были открыты все окна и двери. На следующий день приехала другая бригада — поломку устранили», – сообщает в письме в редакцию Елена.

Женщина рассказала, что ремонтная бригада отреагировала «меланхолично», сославшись на то, что это «экспериментальные счетчики и это не единичный случай». «Никто даже не извинился. Теперь придется ехать в район, потратить деньги на автобус, потратить целый день для того чтобы выстоять очередь и разобраться с произошедшим», – резюмирует Елена. Елена добавляет: "Получается что кот спас жизни! А если посчитать соседние дома, то – десять! Спасибо коту! Кот – герой! Он заслуживает медаль!" Героя зовут Сенька.

По материалам: 0552.ua