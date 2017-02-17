Терориста «ДНР» Херсонським судом заочно засуджено до 9 років ув’язнення (фото)

За матеріалами Служби безпеки України Херсонський міський суд заочно виніс обвинувальний вирок місцевому мешканцю, члену терористичної організації «ДНР». Під час перебування у складі незаконного збройного формування зловмисник брав активну участь у нападах на блокпости та військовослужбовців ЗСУ. За свою незаконну діяльність він отримував щомісячну грошову винагороду та був відзначений ватажками терористів фейковою нагородою «защитник отечества».

У зв’язку з тим, що бойовик перебуває на тимчасово окупованій території та продовжує брати участь у збройному протистоянні силам АТО, його засуджено заочно.

Суд визнав терориста винним за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років.

Прес-центр СБ України