Ограничения электроэнергии из-за блокады на Херсонщине применять не будут

Вчера на внеочередном заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС глава Херсонской области Андрей Гордеев отметил: "Херсонщина не входит в графиков отключения электроэнергии, поскольку по согласованию этого вопроса с "Херсоноблэнерг", область придерживается соответствующего баланса". Тем не менее, Гордеев призвал население не быть расточительными и экономно использовать электроэнергию, сообщается на сайте Херсонской ОГА.

Вице-премьер-министр, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отметил главные задачи в рамках антикризисных мер по преодолению негативных последствий блокады перевозок угля антрацитовой группы: "Сегодня важно максимально скоординировать работу центральных и региональных органов исполнительной власти, а также обеспечить стабильную работу объединенной энергосистемы Украины. В пределах этих шагов мы должны обеспечить бесперебойное энерго- и теплоснабжение населению и достичь баланса между производством и потреблением электроэнергии".

Геннадий Зубко также сообщил, что 15 февраля Правительством были введены временные чрезвычайные меры в энергетике, которые предусматривают установление предельного потребления электрической мощности в период с 8 до 22 часов в течение суток.