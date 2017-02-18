На Херсонщині прикордонники вшанували пам’ять загиблого Героя України

17 лютого 2015 року в районі населеного пункту Дебальцеве героїчно загинув заступник начальника оперативно-бойової прикордонної комендатури «Могилів-Подільський» старший лейтенант В’ячеслав Семенов. У зв’язку з ускладненням обстановки на сході України прикордонники ОБПК «Могилів-Подільський» спільно з військовослужбовцями ЗСУ виконували бойові завдання у районі легендарного блокпосту «Балу», неподалік селища Фащівка. Через вигідне географічне розташування цей блокпост мав стратегічне значення для оборони Дебальцевого і з початку 2015 року піддавався постійним нападам з боку незаконних збройних формувань.

З 10 лютого 2015 року ворог, маючи значну чисельну перевагу під прикриттям щільного вогню мінометів та артилерії, щоденно здійснював спроби захопити блокпост.

17 лютого 2015 старший лейтенант В’ячеслав Семенов зі своїм підрозділом у черговий раз вів нерівні бої з противником. Чисельні штурми бойовиків при підтримці бронетехніки успіху у взятті під свій контроль блокпоста «Балу» не досягли, хоча самі укріплення були зруйновані. У цьому бою старший лейтенант Семенов отримав важке осколкове поранення, несумісне з життям.

За особисті героїчні вчинки, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання завдань з охорони та оборони державного кордону України, старшому лейтенанту Семенову В.А. посмертно присвоєно високе звання «Героя України».

Мужність та героїзм наших побратимів під час виконання бойового завдання є прикладом самовідданого служіння Батьківщині, Українському народові, патріотизму і вірності обов’язку, непереборної мужності і стійкості в ім’я миру в нашій державі, в ім’я України.

Сьогодні прикордонники Херсонського загону вшановують ратний подвиг та пам’ять загиблого бойового товариша, повідомив помічник начальника прикордонного загону, начальник прес-служби Іван Шевцов.