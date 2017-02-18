В троллейбусах Херсона станет возможным расчет банковской картой

Последним «ноухау» для херсонцев стала возможность отследить передвижение троллейбусов в режиме он-лайн. Очередной новинкой для пользователей электротранспортом станет возможность безналичного расчета. Запуск тестовой версии системы запланирован на следующей недели: "ГКП «Херсонэлектротранс» начинает тестировать данную систему безналичной оплаты за проезд в троллейбусах нашего города и с 1 марта она будет реализована в полном объёме! Это конечно ещё не электронный билет", – сообщает и.о. директора ГКП Егор Устинов.

Такая система оплаты подразумевает собой банковскую операцию. Через смартфон, где установлено соответствующее приложение, нужно отсканировать QR-код на стикерах в троллейбусе, выбрать карту для оплаты и щелкнуть "Оплатить". После оплаты пассажир получает в приложении электронный билет и "компостирует" его, нажав соответствующую кнопку.

По материалам: 0552.ua