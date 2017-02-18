Херсонцы привезли “серебро” и “бронзу” с международного турнира по боксу

Херсонцы в составе национальной сборной Украины по боксу среди молодежи завоевали серебряную и бронзовую медали на VIII турнире по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Генриха Ривкина. Александр Трутнев в весовой категории до 69 кг в первом бою одержал убедительную победу над Ильей Крыловым из Бобруйска. Следующий бой с Подлегаевым Кириллом из Кричева не состоялся ввиду неявки соперника. В полуфинале наш спортсмен одержал победу со счетом 3:2 над Бересневым Александром из Минска. На финальный бой Александра врач соревнований не допустил ввиду неудовлетворительного самочувствия спортсмена.

Таким образом, Александр Трутнев стал серебряным призером турнира.

Андрей Матяш в весовой категории до 60 кг в своем первом бою со счетом 4:1 выиграл бой с Виталием Халявой из города Гомель. Следующий противник, Константин Сагоровский из Бобруйска, также уступил со счетом 3:2. А в полуфинале в напряженном бою со счетом 2:3 Андрей уступил Ахремшеву Вадиму из Могилёва и завоевал бронзовую медаль соревнований.

На турнире наших спортсменов сопровождал тренер Анатолий Тишаков. Также в состав херсонской команды вошел судья международной категории EUBC Григорий Андриянов.

Турнир по боксу памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Генриха Ривкина проходил в Могилёве 14-18 февраля.

Как сообщили представители команды, в этом году на турнире была очень жесткая конкуренция. Участвовало в нем более 100 спортсменов со всех областей Беларуси, Украины, Латвии, РФ.

Заслуженный тренер Беларуси Генрих Ривкин является одним из основателей боксерской школы в Могилёве. Карьеру тренера начал в 1960 году. До 2005 года занимался подготовкой юных и взрослых спортсменов в областном центре. После уехал в Германию, где спустя год умер. За время своей работы подготовил более 20 мастеров спорта СССР. Его воспитанники неоднократно становились призерами и чемпионами первенств СССР, БССР и РБ по боксу.

Приемниками в развитии данного вида спорта на Могилёвщине стали ученики Генриха Ривкина заслуженные тренеры Беларуси Александр Котляров и Семён Соркин.

Херсонская областная федерация бокса