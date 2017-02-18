В Херсоне на троллейбусный маршрут №4 добавят еще одну машину

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14232659_657655034401501_3789869496950119156_n_148725178768"Специалистами предприятия проводится интенсивная работа по улучшению (корректировке) расписания движения троллейбусов", – об этом в Facebook сообщил и.о. руководителя ГКП "Херсонэлектротранса", депутат Херсонского горсовета Егор Устинов. Он также добавил, что уже на следующей неделе "мы сможем обеспечить работу ещё одной единицы техники на 4 маршруте, без уменьшения количества подвижного состава на других маршрутах". Те есть на троллейбусном маршруте №4 будут работать две машины.

"Это станет возможным сразу после выхода с ремонта машины ЗиУ-9 #425, который ожидается в понедельник-вторник", – отметил Устинов.

По материалам: 0552.ua

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