В Херсоне на троллейбусный маршрут №4 добавят еще одну машину

"Специалистами предприятия проводится интенсивная работа по улучшению (корректировке) расписания движения троллейбусов", – об этом в Facebook сообщил и.о. руководителя ГКП "Херсонэлектротранса", депутат Херсонского горсовета Егор Устинов. Он также добавил, что уже на следующей неделе "мы сможем обеспечить работу ещё одной единицы техники на 4 маршруте, без уменьшения количества подвижного состава на других маршрутах". Те есть на троллейбусном маршруте №4 будут работать две машины.

"Это станет возможным сразу после выхода с ремонта машины ЗиУ-9 #425, который ожидается в понедельник-вторник", – отметил Устинов.

По материалам: 0552.ua