В Чернобаевке состоится ярмарка декоративных голубей

11 марта в селе Чернобаевка состоится ярмарка-выставка декоративных голубей и других птиц. Организаторы сообщают, что выставка начнется с 7 часов утра. Все желающие могут увидеть разнообразие декоративной фауны. «Будет более 30 видов декоративных голубей: николаевские летные, афганцы, якобины и много других. Мы проводим выставку, чтобы показать людям красоту нашей природы. Многие дети и взрослые ни разу в жизни не видели живых декоративных голубей, а только на картинках», – сообщают организаторы. Ярмарка пройдет в центре Чернобаевки у спортивного комплекса.

По материалам: 0552.ua