У новокаховчанина безработный украл 1,5 тыс. гривен

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portmoneВ дежурную часть Новокаховского отдела полиции обратился 49-летний местный житель о том, что неизвестный открыто завладел денежными средствами в сумме 1 500 грн. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что данное преступление совершил 21-летний безработный. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 186 УК Украины. Полиция проводит мероприятия по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого.

Ведется следствие.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области

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