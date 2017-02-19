У новокаховчанина безработный украл 1,5 тыс. гривен

В дежурную часть Новокаховского отдела полиции обратился 49-летний местный житель о том, что неизвестный открыто завладел денежными средствами в сумме 1 500 грн. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что данное преступление совершил 21-летний безработный. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 186 УК Украины. Полиция проводит мероприятия по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого.

Ведется следствие.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области