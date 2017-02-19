За один день трое жителей Херсонщины выпали из окон

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e900fb70cb3b52d607395dfcdf81992618 февраля, сразу трое жителей Херсонщины выпали из окон своих квартир в пьяном виде, и чудом после этого уцелели. В Херсоне на ул. Полковника Кедровского (Буденного) после ссоры с мужем с высоты 4-го этажа выбросилась подвыпившая 44-летняя женщина. Медики диагностировали у нее перелом бедра и стопы. А на Бериславском шоссе с 5-го этажа прыгнул 18-летний юноша. Он тоже остался жив, но госпитализирован с переломом левого плеча и позвоночника.  В Горностаевке из окна 2-го этажа выпал 29-летний мужчина. Он отделался ушибом позвоночника.

По материалам: Херсонцы

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