За один день трое жителей Херсонщины выпали из окон

18 февраля, сразу трое жителей Херсонщины выпали из окон своих квартир в пьяном виде, и чудом после этого уцелели. В Херсоне на ул. Полковника Кедровского (Буденного) после ссоры с мужем с высоты 4-го этажа выбросилась подвыпившая 44-летняя женщина. Медики диагностировали у нее перелом бедра и стопы. А на Бериславском шоссе с 5-го этажа прыгнул 18-летний юноша. Он тоже остался жив, но госпитализирован с переломом левого плеча и позвоночника. В Горностаевке из окна 2-го этажа выпал 29-летний мужчина. Он отделался ушибом позвоночника.

По материалам: Херсонцы