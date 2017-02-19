Херсонские гимнастки на Международном турнире в Эстонии заняли призовые места

В Тарту (Эстония) проходил Международный турнир «Miss Valentine» по художественной гимнастике, в котором приняли участие 5 воспитанниц отделения по художественной гимнастике Херсонской ДЮСШ №6. Это Засорина Анастасия, Горячева София, Новгородская Анастасия, Филовская София и Синеокая Анастасия, сообщается на сайте горуправления образования. В турнире участвовали 36 команд (Швейцария, Украина, Белоруссия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Италия, Финляндия, Франция, Норвегия. Нидерланды, Канада, Мексика, Австрия, Испания, Португалия. Индия, Россия и др.) – всего 1300 спортсменок.

Херсонки заняли такие места:

– Засорина Анастасия, 2009 г.р., ученица 2 класса гимназии №6 в упражнении со скакалкой – I место, в упражнении без предмета – III место

– Горячева София, 2009 г.р., ученица 2 класса, школа №56 – III место в упражнении с обручем;

– Новгородская Анастасия, 2007 г.р., ученица 5 класса Чернобаевской школы-интерната – VI место в упражнении со скакалкой, VI место с обручем;

– Синеокая Анастасия, 2004 г.р., ученица 7 класса, школа №57 – VI место в упражнении со скакалкой;

– Филовская София, 2005 г.р., ученица 5 класса, гимназии №6 – 17-е место в упражнении со скакалкой.

По материалам: Гривна. Новый формат