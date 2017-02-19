У Херсоні нетверезий водій скоїв ДТП на очах у патрульних

Вчора близько 15:00, рухаючись вулицею Олександрівською, патрульні побачили, як автомобіль Skoda Octavia зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter. Винуватець спробував утекти з місця пригоди. Інспектори пересвідчились, що з іншими учасниками ДТП все гаразд, та наздогнали автомобіль Skoda. Його зупинили на вулиці Качельній. У чоловіка патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на наявність алкоголю в крові у медичному закладі. Висновок лікаря – гостра алкогольна інтоксикація. На водія склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), 122-4 (Залишення місця ДТП) та 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Херсона у Facebook