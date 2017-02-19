В Херсонской области правоохранители изъяли подпольно выращенный табак на 7,3 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции Донецкой области вместе с работниками облпрокуратуры и Луганского облуправления СБУ пресекли незаконное изготовление сырья для подпольного производства сигарет на территории Херсонской области. В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что житель Донецкой области на территории региона организовал незаконное изготовление табачных изделий.

Сырье для своей деятельности он получал через одну из служб доставки от гражданина, который выращивал табак на арендованной им ферме в Херсонской области.

В результате проведенного на ферме обыска было обнаружено и изъято 35 т сушеных листьев табака, 1,6 т молотого табака, а также прессовочная, дробильная и фасовочные машины. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 7,3 млн грн.

Следственные действия продолжаются.

Пресс-служба ГФС