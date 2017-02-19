Суммы, которые выделяют на лечение и питание участников АТО в Херсонском областном госпитале, – наименьшие в Украине

В этом году из облбюджета на питание участников АТО в Херсонском областном госпитале инвалидов и ветеранов войны выделяется по 32 грн в сутки вместо положенных 55 грн, на медикаменты – 33 грн вместо 66 грн. «Такие суммы являются наименьшими в Украине, и другие области подобных проблем не имеют, – рассказал Новому дню руководитель общественной организации «Общество воинов-участников, ветеранов АТО на востоке Украины» Андрей Марчук. – Наша организация обратилась в ОГА. Там пообещали решить вопрос, впрочем, сделать это смогут не раньше сентября».

Зам. директора облздравдепартамента Лина Бондарева пояснила: «Учитывая то, что сегодня мы имеем постановление об увеличении минимальной зарплаты, фактически вся нынешняя медицинская субвенция направлена ​​на указанную статью расходов. На прочие нужды почти ничего не остается. Поэтому оптимальный вариант – выделение целевых средств. Только за счет этих денег мы сможем выполнить норматив».

По словам начальника областного госпиталя инвалидов и ветеранов войны Валерия Тимошенко, на медикаменты и питание пациентов дополнительно нужно 3,431 млн грн.

В прошлом году удалось направить на лечение демобилизованных более 797 тыс. грн, кроме «бесплатных» рецептов и зубопротезирования.

«Госпиталю в прошлом году выделили 200 тыс. грн, а в этом планируют направить еще 300 тыс. грн на зубопротезирование. Если осуществлять процедуру всем желающим, то этих денег хватит примерно на полгода», – рассказал он.

В 2015 году в госпитале пролечились 69 участников АТО, в 2016 году – 256 (45% всех пролеченных в стационаре по области).