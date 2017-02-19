Суммы, которые выделяют на лечение и питание участников АТО в Херсонском областном госпитале, – наименьшие в Украине

В этом году из облбюджета на питание участников АТО в Херсонском областном госпитале инвалидов и ветеранов войны выделяется по 32 грн в сутки вместо положенных 55 грн, на медикаменты – 33 грн вместо 66 грн. «Такие суммы являются наименьшими в Украине, и другие области подобных проблем не имеют, – рассказал Новому дню руководитель общественной организации «Общество воинов-участников, ветеранов АТО на востоке Украины» Андрей Марчук. – Наша организация обратилась в ОГА. Там пообещали решить вопрос, впрочем, сделать это смогут не раньше сентября».
Зам. директора облздравдепартамента Лина Бондарева пояснила: «Учитывая то, что сегодня мы имеем постановление об увеличении минимальной зарплаты, фактически вся нынешняя медицинская субвенция направлена на указанную статью расходов. На прочие нужды почти ничего не остается. Поэтому оптимальный вариант – выделение целевых средств. Только за счет этих денег мы сможем выполнить норматив».
По словам начальника областного госпиталя инвалидов и ветеранов войны Валерия Тимошенко, на медикаменты и питание пациентов дополнительно нужно 3,431 млн грн.
В прошлом году удалось направить на лечение демобилизованных более 797 тыс. грн, кроме «бесплатных» рецептов и зубопротезирования.
«Госпиталю в прошлом году выделили 200 тыс. грн, а в этом планируют направить еще 300 тыс. грн на зубопротезирование. Если осуществлять процедуру всем желающим, то этих денег хватит примерно на полгода», – рассказал он.
В 2015 году в госпитале пролечились 69 участников АТО, в 2016 году – 256 (45% всех пролеченных в стационаре по области).