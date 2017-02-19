У Херсоні поліцейські отримали нові службові автомобілі

18 лютого начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артур Мєріков вручив поліцейським ключі від нових автомобілів «Renault». Ключі від чотирьох спеціально обладнаних транспортних засобів отримали працівники вибухотехнічного відділу, чергової частини Головного управління поліції області, Херсонського відділу та Дніпровського відділення поліції. Ці автомобілі призначені для оперативного виїзду на місця скоєння правопорушень та реагування на повідомлення громадян. Транспортні засоби обладнані усім необхідним для якісного виконання службових обов’язків.

Відділ комунікації поліції Херсонської області