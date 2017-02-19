Херсонські прикордонники активізували боротьбу з незаконними перевізниками

Прикордонники Херсонського загону та співробітники Укртрансбезпеки продовжують заходи по виявленню осіб, які здійснюють нелегальні перевезення пасажирів через адмінмежу. Так, 17 лютого, на посту попередньої перевірки біля КПВВ «Каланчак» прикордонники спільно зі старшим державним інспектором Укртрансбезпеки виявили три автомобілі «Mercedec Vito», які здійснювали перевезення пасажирів не маючи відповідної ліцензії. Перевізників правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 164 КУпАП, санкція якої передбачає штраф в 17 тыс. грн.

Протягом лютого 2017 року, за результатами спільних заходів на адмінмежі, до відповідальності притягнуто 11 перевізників за подібне правопорушення.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов