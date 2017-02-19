На Херсонщині загострилася ситуація навколо соціально значимого приміського поїзду

Керівництво регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ УЗ розглядає питання щодо подальшої долі приміського пасажирського поїзду №6702/6701 сполученням Херсон–Апостолове. Справа в тому, що компанія не отримала в повному обсязі компенсації за перевезення даним поїздом пільгових категорій пасажирів від місцевих держадміністрацій. На звернення мешканців Херсонщини було призначено приміський пасажирський поїзд Херсон–Апостолове, який курсує з 25 травня 2016 року щоденно складом з 2-3 вагонів. Середня населеність поїзду сягає 70%, що свідчить про значний попит цього поїзду серед пасажирів. Так, за минулий рік було перевезено 70,9 тис. пасажирів, з них платних – 21,3 тис.

При цьому Одеська магістраль отримала доходів під перевезення пасажирів за даним напрямком 182,1 тис. грн, а витратила 887,1 тис. грн. Таким чином, покриття доходами витрат становило 20,5%.

В свою чергу місцеві адміністрації не виконали зобов’язання щодо компенсації Одеській магістралі за перевезення пільгових категорій населення в повному обсязі.

Так, Снігурівським районом компенсовано 6,4% (21,3 тис. від нарахованої суми 333,4 тис. грн), Березнегуватським районом – 36,4% (5,5 тис. від 15 тис. грн).

Не було отримано жодних коштів торік за перевезення пільговиків за вказаним напрямком від адміністрації міста Херсон (нарахування філії за перевезення 1 млн 574 тис. грн), а також Великопільського та Великоолександрівського районів (80,6 тис. та 45 тис. грн, відповідно).

Прес-центр регіональної філії «Одеська залізниця»