Херсонські патрульні повернули викрадений дитячий візок

18 лютого у Херсоні близько 9:00 патрульні отримали виклик про крадіжку в одному з будинків на вул. Миру. На місці інспектори з’ясували, що вночі з дверей підсобного приміщення збили навісний замок та викрали дитячий візок. Орієнтування передали всім екіпажам. Через кілька годин патрульним надійшла інформація, що на вул. Кулика знайома потерпілих бачила невідомого чоловіка зі схожим візком. Інспектори обстежили територію та помітили зазначеного громадянина. Він котив схожий на викрадений візок. Чоловік пояснив, що хотів здати його до комісійного магазину. На місце викликали слідчих. Громадянина затримали та доправили до Дніпровського відділення поліції.

Про це повідомляє Патрульна поліція Херсона у Facebook