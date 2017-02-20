Херсонців запрошують відсвяткувати 7-річчя молодіжної літературної кав’ярні «ЛітTERRA»

У Херсоні 23 лютого не проґавте День народження молодіжної літературної кав'ярні «ЛітTERRA». Приходьте на іменинну зустріч «7 років разом»!

На вас чекає:

– знайомство з сучасними історіями кохання в рубриці «Книжка до кави»

– «Творчий автограф» Ігоря Ковальова

– літературні конкурси

– конкурс на краще зізнання в коханні «ЛітTERRA»

– музичний подарунок від музичного талісману – гурту «Город Неспящих»

– дегустація запашної кави марки La Semeuse від кав’ярні «Дон Марко»

– та ще багато цікавого!

Захід відбудеться у Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б. Лавреньова, пр. Св. Кирила і Мефодія 14-А.

Початок о 17:00.