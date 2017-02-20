Херсонців запрошують відсвяткувати 7-річчя молодіжної літературної кав’ярні «ЛітTERRA»

Дата публікації Автор:

yak-prikrasiti-kvartiru-na-den-narodzhennya-ditiniУ Херсоні 23 лютого не проґавте День народження молодіжної літературної кав'ярні «ЛітTERRA». Приходьте на іменинну зустріч «7 років разом»!
На вас чекає: 
– знайомство з сучасними історіями кохання в рубриці «Книжка до кави» 
– «Творчий автограф» Ігоря Ковальова 
– літературні конкурси 
– конкурс на краще зізнання в коханні «ЛітTERRA» 
– музичний подарунок від музичного талісману – гурту «Город Неспящих» 
– дегустація запашної кави марки La Semeuse від кав’ярні «Дон Марко» 
– та ще багато цікавого!

Захід відбудеться у Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б. Лавреньова, пр. Св. Кирила і Мефодія 14-А.

Початок о 17:00.

Можливо буде цікаво:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Капча зображення

*