У Херсоні пройшли змагання з волейболу серед чоловіків та жінок

17-19 лютого в приміщенні спортивної зали фізико-технічного ліцею пройшли традиційні змагання з волейболу серед чоловіків та жінок, присвячені 28-й річниці виведення військ з Афганістану та Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав. В турнірі серед чоловіків приймали участь команди: Херсонського державного університету, фізико-технічного ліцею, «Амалтея», «Вгору» та команда ВК «БАБАЙ» з с. Чорнобаївка (постійні учасники змагань). У своїй групі волейболісти ВК «БАБАЙ» перемогли команди з Херсонського держуніверситету та фізико-технічного ліцею. У фіналі вони зустрілися зі спортсменами команди «Вгору», які перемогли у своїй групі команду «Амалтея».

Переконливу перемогу здобули волейболісти с. Чорнобаївка з рахунком 3:1. Бронзовими призерами змагань стала команда «Амалтея». Переможці та призери змагань отримали пам’ятні призи, кубки, медалі та грамоти.

Організатори змагань – Херсонській обласній організації української спілки ветеранів Афганістану та Херсонській міській громадській організації «Регіональна федерація волейболу».

Джерело: 0552.ua