Через Херсон и Каховку запустят поезд Одесса-Мариуполь

Пассажирский поезд по новому маршруту Одесса – Мариуполь во II квартале планирует запустить Одесская железная дорога. Он будет проходить через Николаев, Херсон, Каховку. Возможно, через Мелитополь и Бердянск (или Запорожье). Как сообщил в Facebook каховский журналист Олег Батурин, эту информацию озвучил представитель службы пассажирских перевозок регионального филиала «Одесская железная дорога» на сессии Таврийского горсовета (в Таврийске расположена станция «Каховка»). Он добавил, что работа над созданием нового маршрута ведется менее года.

По материалам: Гривна. Новый формат