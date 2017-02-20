На адмінмежі херсонські прикордонники виявили психотропні пігулки

19 лютого до КПВВ «Каланчак» на автомобілі «RENAULT» прибув громадянин України, який слідував з Сімферополя до Одеси. Під час огляду транспортного засобу, у багажному відділені, прикордонники Херсонського загону виявили 110 пігулок медичного препарату «Грандаксин» (виробництва РФ) із вмістом психотропної речовини «Тофізопам», які заборонені для переміщення через адмінмежу. По даному факту прикордонники проінформували співробітників Каланчацького відділу Національної поліції та направили повідомлення про можливий факт кримінального правопорушення за статтею 309 КК України

«Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов