Прикордонники на адмінмежі із окупованим Кримом виявили автівку з ознаками підробки номера кузова

Мешканець Криму намагався незаконно ввезти на материкову частину Україну автівку із «перебитим» VIN-кодом. Так, нещодавно до КП «Чонгар» прибув 59-річний громадянин України, мешканець Криму. Слідував чоловік на материкову частину України на автівці марки “AUDI” кримської реєстрації. Під час огляду даного автомобіля прикордонники виявили ознаки стороннього втручання у VIN-код кузова автівки. За даним фактом прикордонники направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 ККУ «Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу».

А транспортний засіб встановленим порядком передали представникам фіскальної служби для проведення подальшої експертизи.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону