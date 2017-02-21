Половина Херсона остается без тепла

20 февраля в Херсоне на неопределенный срок прекратили работать 10 из 36 котельных КП «Херсонтеплоэнерго». Им перекрыли подачу газа из-за того, что КП накопило задолженность по оплате за транспортировку газа (около 13 млн грн). Население за централизованный обогрев рассчитывается на 58%, государство затягивает платежи по субсидиям. По словам директора КП Владимира Пепеля, из-за отключения котельных нет тепла в квартирах 25 жилых домов, 2 школ и поликлиники Суворовского района. Завтра, 21 февраля, отключения котельных продолжат, т.к. погасить задолженность в ближайшее время у КП «Херсонтеплоэнерго» не получится.

Так что около половины города вскоре лишится тепла.

По материалам: Херсонцы