Две юные херсонки, заняв призовые места во всеукраинском конкурсе, летом отправятся в Бельгию

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normal_1306_bruegge_011-EditНа прошлой неделе подвели итоги 2-го этапа конкурса детских рисунков «С душой к Бельгии», организованного международным комитетом ICC Украина – Бельгия- Люксембург, диаспорой Украины в Бельгии при поддержке посольства Бельгии в Украине и посла Люка Якобса. В творческом состязании приняли дети из Украины 10 до 12 – дети переселенцев, полусироты и сироты, из многодетных семей. Две юные художницы из Херсона (Ольга Кушнир и София Тарасенко), заняли призовые места. Их наградят сертификатом на путешествие в Бельгию этим летом на две недели.

Также работы девочек включат в календарь 2018 года, а их картины будут участвовать в выставках Бельгии и Украины.

По материалам: Херсонцы

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