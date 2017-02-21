Две юные херсонки, заняв призовые места во всеукраинском конкурсе, летом отправятся в Бельгию

На прошлой неделе подвели итоги 2-го этапа конкурса детских рисунков «С душой к Бельгии», организованного международным комитетом ICC Украина – Бельгия- Люксембург, диаспорой Украины в Бельгии при поддержке посольства Бельгии в Украине и посла Люка Якобса. В творческом состязании приняли дети из Украины 10 до 12 – дети переселенцев, полусироты и сироты, из многодетных семей. Две юные художницы из Херсона (Ольга Кушнир и София Тарасенко), заняли призовые места. Их наградят сертификатом на путешествие в Бельгию этим летом на две недели.

Также работы девочек включат в календарь 2018 года, а их картины будут участвовать в выставках Бельгии и Украины.

По материалам: Херсонцы