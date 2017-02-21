Бюджет Херсона отримав 10,6 млн грн від майнових податків

Власники дорогих авто, розкішної нерухомості та земельних ділянок, розташованих у Херсоні та приміських селищах, у січні перерахували до бюджетів територіальних громад 10,6 млн грн податку на майно. Найбільші фінансові вливання бюджет отримав від земельної плати – 8,3 млн грн та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2,1 млн грн і найменші від транспортного податку – 117 тис. гривень. Майнові податки наразі забезпечують понад 10% податкових надходжень до місцевого бюджету Херсона.

Прес-служба Херсонської ОДПІ

ГУ ДФС у Херсонській області