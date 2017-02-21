В Херсоне микрорайон “Корабельный” остался без тепла

В Херсоне продолжаются отключения котельных КП «Херсонтеплоэнерго» за долги по транспортировке газа. Сегодня, 21 февраля, без централизованного обогрева остался 30-тысячный жилмассив «Корабел». Здесь газоснабжение перекрыли двум котельным на Островском шоссе и Нефтегавани, от которых были «запитаны» около 50 многоэтажек, школы и детсады. До конца сегодняшнего дня и завтра, 22 февраля, бригады «Херсонгаза» планируют прекратить подачу газа для всех 36 котельных «Херсонтеплоэнерго». В ПАО «Херсонгаз» уверяют, что о задолженности были поставлены в известность горсовет и ОГА.

Но в ответ были лишь просьбы «войти в положение» и «еще немного подождать». Напомним, на утро 21 февраля тепла не было в 24-х домах из-за того, что «Херсонгаз» опломбировал 9 котельных.

По материалам: Херсонцы