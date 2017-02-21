Херсонка, защищаясь от побоев нетрезвого сожителя, смертельно ранила его ножом

В Корабельное отделение полиции поступило сообщение от 30-летней женщины. Она сообщила, что в квартире обнаружила тело своего сожителя. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 35-летний владелец квартиры, ранее судимый за кражи. У мужчины были многочисленные ножевые ранения туловища и конечностей. Сожительница призналась, что это она нанесла телесные повреждения. Женщина пояснила, что сожитель злоупотреблял спиртными напитками и избивал ее. В день совершения преступления они вновь поссорились.

Среди ночи женщина проснулась от того, что мужчина душил ее и ругался. Ей удалось вырваться, но мужчина догнал ее и начал бить гаечным ключом.

Защищаясь от побоев, женщина схватила нож и нанесла сожителю ранения. После чего выбежала из квартиры, ночь провела у своей матери. А утром вернулась в квартиру сожителя и обнаружила его без признаков жизни.

Как сообщил начальник Корабельного отделения полиции Самед Салманов, предварительная правовая квалификация уголовного производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.