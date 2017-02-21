На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека

В дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что по ул. Электромашиностроителей произошло ДТП. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время осмотра места ДТП полицейские установили, что в результате столкновения автомобиля «Таврия» с деревом 2 пассажира (32-летняя женщина и 31-летний мужчина) погибли от полученных телесных повреждений. Еще одна 30-летняя пассажирка была доставлена в городскую больницу. Водитель транспортного средства место происшествия оставил. Сотрудники полиции установили личность водителя. Им оказался 28-летний житель Новой Каховки.

Со слов водителя, он вместе с друзьями на автомобиле направлялся в Каховку. На выезде из Новой Каховки мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и совершил наезд на дерево. Водитель бросился вытаскивать из машины товарищей. Однако, увидев травмы друзей, ему стало плохо. Он отбежал на несколько метров и потерял сознание. Когда пришел в себя, обратился в полицию.

По данному факту следственное управление Главного управления Национальной полиции в Херсонской области открыло уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» (предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет). Назначены необходимые экспертизы, у водителя взяты анализы на содержание алкоголя в крови. Продолжается досудебное расследование.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области