У жителя Херсонщины полиция изъяла 10 кг конопли

Оперативники Каховского отдела полиции получили информацию, что житель одного из сел района хранит у себя дома коноплю. Полицейские проверили местного жителя и нашли наркотики. В доме 44-летнего местного жителя оперативники провели санкционированный обыск. В подсобном помещении полицейские обнаружили и изъяли 10 кг «каннабиса». Измельченную и высушенную коноплю полицейские обнаружили в подсобном помещении. Ообщая стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного рынка» составляет 300 тысяч гривен.

"Злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления", – сообщил начальник Каховского отдела полиции Валерий Пестрецов. Все изъято и направлено на исследование. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области