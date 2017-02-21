В Херсоне состоялся фестиваль авторской музыки «Рок-поток»

В Херсоне 18-го февраля в культурном центре Kherson Art Hub группы и исполнители из Херсона, Новой Каховки и Одессы выступили на фестивале авторской музыки «Рок-поток»: "WindMusic", "Rawmaterials", "Need Some Air", "Child Roland", "Zbroya", "Стас Ленин Band" и "Logus". Сольно выступили Роман Август и Артур Лях. «Наш фестиваль направлен на то, чтоб публике представлялся только собственный материал музыкантов, без перепевок (каверов). Но на четвертом концерте, мы, в дань уважения безвременно ушедшим в феврале музыкантам не могли не вспомнить об их творчестве.

Среди которых Кузьма Скрябин, т. к.этот артист помимо того, что был яркой личностью на украинской эстраде, ещё и был настоящим патриотом и хорошим автором, – рассказывает руководитель проекта «Рок-поток» Роман Август. – Его песни актуальны и подкупают слушателя своей простотой, иронией и самоиронией». Первые два концерта от инициативной группы «Рок-поток» состоялись в октябре 2016-го года. Следующий концерт будет приурочен ко всемирному дню рок-н-ролла, который отмечают 13-го апреля.

Фото: 0552.ua