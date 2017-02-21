Жителя Херсонщины убил прицеп

В Благодатном Скадовского района 51-летний рабочий частного склада обнаружил, что на прицепе к легковому автомобилю, доверху забитому капустой, спустило колесо. Он установил домкрат, лег под прицеп, и принялся устанавливать «запаску». В это время прицеп потерял равновесие, и стал крениться. Мужчина потянулся к домкрату, надеясь, что еще успеет его зафиксировать. Но груженый прицеп обрушился прямо на человека. Тяжелый груз переломал ему ребра, и повредил сердце.

Выжить у пострадавшего шансов не было.

По материалам: kherson.net