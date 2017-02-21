Для утилизации ядохимикатов на Херсонщине необходимо 89 млн гривен

Глава комиссии Херсонского облсовета по вопросам земельных отношений и экологии Сергей Рыбалко заявил, что в области есть 5 мест размещения ядохимикатов: "Важный вопрос – программа утилизации старых ядохимикатов, которые находятся на территории области. У нас есть 5 основных «негативных мест», где размещены эти ядохимикаты и их необходимо ликвидировать. Будет принята программа, предварительно рассмотрена программа, по ликвидации и я думаю, что будут выделены средства. Уже есть договоренность о выделении средств из Госбюджета, областного, а также, думаю, будут задействованы все местные бюджеты частично. Необходима большая сумма – 89 млн для ликвидации".

Источник: ПИК