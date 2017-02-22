В Крыму пытаются блокировать сигнал, идущий с телевышки на Чонгаре

В конце февраля-начале марта телерадиовышка на Чонгаре заработает полноценно. "Не все радиостанции сейчас говорят, они постепенно включаются, проходит тестирование, настройку антенн. Для чего? Для того, чтобы вещание на Крым было наиболее эффективным, чтобы его принимали не только в Джанкойском районе, Красноперекопском, но и в Белогорском, Симферопольском районах тоже.

И уже в определенных местах происходят попытки блокировать этот сигнал, там устанавливаются передатчики, которые говорят на наших частотах", – рассказал в эфире 5 канала член Нацсовета Сергей Костинский.