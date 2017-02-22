На Херсонщине полиция в течение получаса задержала грабителя

В Каховский отдел полиции примерно в 23.00 пришла 40-летняя женщина и сообщила, что ее ограбили. Со слов заявительницы, на улице к ней подбежал неизвестный, толкнул и вырвал из рук сумочку, в которой находился мобильный телефон, деньги и ключи от квартиры. Потерпевшая описала приметы злоумышленника. Сотрудники полиции на служебном автомобиле вместе с заявительницей отрабатывали территорию города и через полчаса на автовокзале женщина увидела грабителя. Работники полиции задержали его. Во время проведения обыска у него изъяли ключи от квартиры жертвы, а телефон он успел продать. Задержанному 49 лет, он неоднократно судим за кражи.

На данный момент он проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории города.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж» (карается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 120 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет).

Отдел коммуникации полиции Херсонской области