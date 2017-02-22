На Херсонщине местные жители в полицию сдали вора

К участковому офицеру полиции Каховского отдела полиции обратилась жительница одного из населенных пунктов. Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, проживающий в соседнем селе, и сообщил, что в дом умерших родителей женщины, проник вор. Участковый срочно доложил полученную информацию в дежурную часть райотдела полиции. На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что в доме, в котором жили родители женщины, в настоящее время никто не проживает. За домовладением присматривает сосед. Около полудня мужчина заметил, что стекло одного из окон повреждено. Он вместе с товарищем решили проверить дом.

В это время через выбитое окно с пакетами в руках выбирался вор. Совместными усилиями товарищи задержали злоумышленника и держали его до приезда полиции. Вором оказался 25-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за совершение кражи.

По словам задержанного, у него не было средств на жизнь и он решил обокрасть дом, где никто не жил. Здесь он собрал столовую посуду и другие кухонные предметы для продажи.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» (наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет). Проводится расследование.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области