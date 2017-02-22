На Херсонщине задержали двух мужчин за разбой

В Белозерское отделение полиции поступило сообщение от 35-летнего жителя одного из сел. Он сообщил, что ночью двое односельчан выбили дверь в его доме и, угрожая ножом, забрали мобильный телефон и 3 тысячи гривен. В течение нескольких часов сотрудники полиции задержали злоумышленников. Ими оказались 35-летний безработный и его 18-летний племянник, оба характеризуются негативно. Во время проведения обыска у них изъяли телефон и деньги потерпевшего. Задержанные пояснили, что им не хватало денег на алкогольные напитки, поэтому они решили отобрать деньги у односельчанина.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой» (наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества).

Отдел коммуникации полиции Херсонской области