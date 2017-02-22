Херсонские школьники побывали на экскурсии-квесте в Художественном музее

17 февраля в Херсонском областном художественном музее им. А. Шовкуненка состоялась экскурсия-квест «Найди отгадку среди картин». Такая экскурсия – это лучший способ в игровой форме, угадывая загадки и читая стихи, познакомиться с коллекцией. Но на этот раз целью школьников было не только увидеть шедевры музея, но и найти особый экспонат – куклу, которую специально для 4-Б класса школы №25 создала херсонская мастер интерьерной куклы Ирина Сергеева, сообщается на сайте музея. Еще осенью состоялась творческая встреча детворы с мастером.

На встрече юные херсонцы увидели авторские куклы из текстиля, познакомились с украинской куклой-мотанкой и традициями ее создания. Искусство вдохновляет и побуждает к творчеству – результатом встречи стали детские рисунки-эскизы.

Один из них и вдохновил Ирину Сергееву воплотить детскую задумку в материале и подарить школе.

Куклу-мотанку дети нашли среди экспонатов выставки украинского искусства и забрали в свою школу в качестве главного приза.