Херсонські прикордонники виявили трьох порушників-іноземців

Військовослужбовці Херсонського прикордонного загону продовжують виявляти іноземців, які порушуючи чинне законодавство намагаються потрапити на материкову частину України. Так 20 лютого, в контрольному пункті «Каланчак» прикордонники виявили громадянина Узбекистану, який потрапив на тимчасово окуповану територію АР Крим через пункт пропуску, функціонування якого тимчасово припинено. До того ж, іноземець перебував на окупованій території без спеціального дозволу. За вчинене правопорушення громадянину заборонили в’їзд на територію України на 3 роки.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов