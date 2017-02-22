На Херсонщині один з рибалок травмував стегно і рятувальники транспортували його на берег

21 лютого о 13:50 до Служби порятунку «101» Білозерського району звернулися за допомогою зі станції "швидкої допомоги". У повідомленні йшлося про те, що на озері Білому в смт Білозерка один з рибалок травмував стегно і є необхідність його транспортування на берег. До місця події виїхало чергове відділення 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю рятувальники з’ясували, що в 80 метрах від берега 43-річний житель Одеської області рибалив разом з батьком і товаришем і, послизнувшись, отримав перелом стегна. Медики не могли власними силами транспортувати потерпілого і звернулися до Служби порятунку.

Спільними зусиллями рятувальників, батька і земляка травмованого його винесли на берег і передали до рук медичних працівників.

ГУ ДСНС України у Херсонській області