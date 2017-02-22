За прошедшую неделю “Херсонгаз” отключил 94 должника

По состоянию на 20 февраля (за неделю) в Херсонской области прекращено газоснабжение 94 потребителям природного газа (частные дома) за наличие задолженности, из которых 3 потребителя отключены механическим способом, 91 – опломбированы. Общая сумма задолженности отключенных абонентов за потребленный газ составляет более более 500 тыс. грн. О срочном погашении задолженности предупреждены 3 265 абонентов на сумму более 4,8 млн грн.

"Херсонгаз" напоминает, что затраты на восстановление газоснабжения проводятся за счет должника и исключительно после полного погашения задолженности.

Пресс-служба "Херсонгаза"