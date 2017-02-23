Представители ОБСЕ заинтересовались конфликтом между ВСУ и «Аскером» в селе Чонгар

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во время встречи с руководством Херсонской области поинтересовались ситуацией между ВСУ и организацией «Аскер» в Чонгаре. Глава Херсонщины Андрей Гордеев отметил, что «недоразумения никаким образом не влияют на ситуацию в области, а стороны нашли взаимопонимание». «В будущем планируется создание отдельного подразделения «Аскер», которое будет подчиняться руководству Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и выполнять военные задачи», – сообщил представителям ОБСЕ Гордеев.

Напомним, то не так давно на территории базы общественного объединения «Аскер» в селе Чонгар произошело инцидент.

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на админгранице с оккупированным Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что «нападения не было».

Военные указали, что выполняли боевые задачи, в это время «на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования». Представители командования «Юг» приняли меры, согласно уставу.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

Глава организации «Аскер» Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

Об этом сообщается на сайте обладминистрации, пишет Крым.Реалии.