У Херсоні відбулась мовна естафета «Неповторна і своя»

У Херсоні в Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки відбулась мовна естафета «Неповторна і своя», присвячена Міжнародному дню рідної мови. Естафета зібрала молодих представників різних націй херсонської громади. Твори класиків літератури українською, кримськотатарською, польською, англійською, німецькою, іспанською та грецькою мовами читали учні школи №16, гімназії №6, студенти факультету зарубіжної літератури Херсонського державного університету та запрошені гості. Кримська татарка Аміна Бекірова виконанала національний танець.