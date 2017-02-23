На Херсонщине – «всплеск» отравлений суррогатным спиртным

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510065_20120401150420На Херсонщине – «всплеск» отравлений суррогатным спиртным. В Посад-Покровском Белозерского района после застолья помощь потребовалась 40-летним близнецам. Выпив бутылку с сомнительным спиртным, мужчины почувствовали себя настолько плохо, что вызвали «скорую помощь». После промывания желудков пострадавшие от госпитализации отказались. А в Херсоне спиртным отравилась 32-летняя женщина. В тяжелом состоянии ее забрали в больницу. По данным издания, с начала зимы на Херсонщине ежедневно в стационары с отравлением, а то и в алкогольной коме попадают по 2-3 человека. Каждую неделю кто-то из них умирает. 

По материалам: kherson.net

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