На Херсонщине в феврале полиция изъяла 850 л самогона и 87 самогонных аппаратов

В феврале на территории Херсонщины полиция проводит профилактические мероприятия по предупреждению самогоноварения. на Херсонщине полицейские составили 197 административных протоколов. 49 граждан были привлечены к админответственности за приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки. Из оборота было изъято более 850 литров самогона и самогонной закваски и 87 самогонных аппаратов. Сумма наложенных штрафов составляет более 9,4 тыс. гривен. Tсли вы владеете информацией о местах изготовления и реализации самогона, звоните в полицию по номеру «102». Анонимность гарантируется.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области