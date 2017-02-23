Херсонщина підтримала ЗСУ на 13 млн гривень

При незначній ставці військового збору, всього 1,5%, січневі надходження «патріотичного» податку від платників податків Херсонщини до державного бюджету склали 12,7 млн гривень. Це перевищує минулорічний показник на 33,9% або 3,2 млн гривень. Найбільш активними у підтримці Збройних сил України були платники Херсонської ОДПІ, які спрямували до бюджету 8,9 млн гривень. Платники Новокаховської та Генічеської ОДПІ зібрали для української армії та перерахували до бюджету по 2,9 млн грн та 0,9 млн грн відповідно.