Патрульная полиция Херсона ищет владельцев номерных знаков

Патрульные, а также херсонцы, постоянно находят номерные знаки транспортных средств. В настоящее время в Управлении патрульной полиции Херсона находится 6 номерных знаков. Если вы увидели на фото номерные знаки своего транспортного средства, обращайтесь в Управление по адресу: Херсон, проспект Адмирала Сенявина, 128. Для получения следует предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение или паспорт. Если вы нашли номерные знаки, обращайтесь в Управление патрульной полиции Херсона или инспекторам.