Патрульная полиция Херсона ищет владельцев номерных знаков

Дата публікації Автор:

99340d8219aca6073351b7e4a4aa2cbdПатрульные, а также херсонцы, постоянно находят номерные знаки транспортных средств. В настоящее время в Управлении патрульной полиции Херсона находится 6 номерных знаков. Если вы увидели на фото номерные знаки своего транспортного средства, обращайтесь в Управление по адресу: Херсон, проспект Адмирала Сенявина, 128. Для получения следует предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение или паспорт. Если вы нашли номерные знаки, обращайтесь в Управление патрульной полиции Херсона или инспекторам.

Можливо буде цікаво:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Капча зображення

*